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Станция метро «Охотный ряд» оказалась самой посещаемой в новогоднюю ночь

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Станция «Охотный ряд» собрала в новогоднюю ночь больше посетителей, чем любая другая станция столичного метро.

Как отмечает пресс-служба Московского метрополитена, станцией за ночь воспользовались свыше 100 тыс. пассажиров.

Также популярными среди жителей и гостей столицы в новогоднюю ночь стали станции «Площадь Революции» и «Пушкинская».

Первой из них воспользовались свыше 62 тыс. человек, а второй — порядка 50 тыс. человек.  

По данным пресс-службы метрополитена, станция «Охотный ряд» традиционно оказывается самой посещаемой в новогоднюю ночь «благодаря уникальному расположению станции в самом центре столицы, рядом с Красной площадью». 

Как сообщал портал iz.ru, всего в новогоднюю ночь общественным транспортом в Москве воспользовались более 500 тыс. человек.

Около 35 тыс. человек встретили Новый год в метрополитене и МЦК. 

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