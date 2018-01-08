Ликсутов рассказал о росте пассажиропотока в рождественскую ночь

Общественный транспорт в Москве в рождественскую ночь с 6 на 7 января перевез более 330 тыс. пассажиров, что в полтора раза больше прошлогоднего показателя. Об этом в понедельник, 8 января, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Чиновник отметил, что рост перевезенных пассажиров в сравнении с Рождеством 2017 года составил около 100 тыс. человек.

«В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, метрополитен, Московское центральное кольцо и наземный транспорт перевезли свыше 330 тыс. горожан, что в полтора раза больше, чем в Рождество 2017 года», — цитирует Ликсутова «РИА Новости».

По словам заммэра, рост пассажиропотока связан с народными гуляниями и городским фестивалем «Путешествие в Рождество».

Согласно подсчетам, более 295 тыс.ч жителей и гостей столицы воспользовались услугами метро и МЦК с 22.00 до 02.00 часов. В то время как наземным транспортом воспользовались 35 тыс. горожан — росту пассажиропотока способствовало и то, что наиболее популярные маршруты работали до 3.00 часов.

2 января из-за большого числа праздничных мероприятий в новогодние праздники столичные власти рекомендовали москвичам пересесть на общественный транспорт.