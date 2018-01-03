Собянин рассказал о рекордах МЦК по перевозке пассажиров

Московское центральное кольцо (МЦК) стало рекордсменом 2017 года по перевозке пассажиров: порядка 400 тыс. человек в день пользовались МЦК в прошедшем году, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«МЦК – рекордсмен прошлого года. Более 400 тысяч пассажиров в день – это, конечно, успех. В 2017-м по кольцу стали чаще ходить поезда», — написал мэр Москвы на странице в Twitter.

По словам Собянина, с начала открытия кольца столичные пассажиры совершили 120 млн поездок на «Ласточках».