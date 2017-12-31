Метро и МЦК продолжат работать в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января 2018 года московское метро и МЦК будут работать, пишет «РИАМО» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

«С 31 декабря на 1 января для удобства пассажиров Московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать всю ночь», — говорится в сообщении.

Интервал движения поездов в новогоднюю ночь составит от 3,5 до 10 минут. На главных ветках он не превысит 5 минут. 31 декабря МЦК будет работать по графику выходного дня, а с 19:00 до 12:30 поезда будут следовать с интервалом в 10 минут.

Пассажиры метро и МЦК, которые будут встречать новый год в дороге услышат в 12:00 поздравление президента России Владимира Путина и бой Кремлевских курантов.

Ранее сообщалось, что праздничный салют в Москве в честь Нового года будет запущен с 38 площадок, большая часть фейерверков будет запущена 1 января в час ночи. На Тверской улице каждый час будут звучать залпы конфетти.