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МЦК интегрируют с МЖД на восьми направлениях в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Московское центральное кольцо интегрируют с Московской железной дороги в 2018 году на восьми направлениях. Об этом заявил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время идет формирование полноценных транспортно-пересадочных узлов, которые помогут пассажирам производить комфортные пересадки с одного вида транспорта на другой, не выходя на улицу.

Строительные работы ведутся на Октябрьском, Ярославском, Казанском, Курском, Горьковском, Савеловском, Павелецком и Рижском направлениях МЖД, сообщает сетевое издание m24.ru. На Казанском направлении МЖД работы уже завершились, построен подземный пешеходный переход между ТПУ Андроновка и остановкой Фрезер. Сейчас рабочие работают над возведением остановочных пунктов для пересадки на МЦК на Горьковском, Павелецком, Курском и Рижском направлениях железной дороги. В частности, для удобства осуществления пересадки переносятся существующие остановочные пункты Северянин на Ярославском направлении и Окружная на Савеловском, пишет РИАМО. Также идет организация комфортной пешеходной связи от МЦК между остановочным пунктом НАТИ и ТПУ Лихоборы.

Ранее портал iz.ru сообщал о завершении строительства путепровода через МЦК в районе ЗИЛа.

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