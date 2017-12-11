Новогодние елки установят на 20 станциях МЦК в Москве

В вестибюлях 20 станций Московского центрального кольца (МЦК) в Москве установят новогодние елки, сообщается в понедельник, 11 декабря, на портале мэра и правительства российской столицы. Отмечается, что елки будут установлены таким образом, чтобы не мешать движению пассажиропотока.

«Новогодние елки разместят в тех местах вестибюлей станций МЦК, где они не помешают движению пассажиров. Тем не менее они будут хорошо видны», — приводит портал слова заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Самую большую из новогодних елок, около 3 м в высоту, уже установили возле входа на станцию «Лужники».

В конце ноября, сообщал портал iz.ru, в вестибюлях МЦК открыли три новые площадки для концертов живой музыки — теперь для выступления музыкантов доступны станции «Лужники», «Кутузовская» и «Деловой центр».