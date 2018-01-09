Прямой эфир

Транспортную систему «новой Москвы» создадут в течение трех лет

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичные власти планируют построить за три года в «новой Москве» пять станций метро, 130 км дорог, 27 пешеходных переходов, 38 мостов, тоннелей и эстакад.

Об этом заявил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин во вторник, 9 января.

«На строительство дорог на ближайшие два года дополнительно будут выделены средства в объеме 11 млрд рублей», — цитирует главу ведомства РИАМО.

В числе ключевых объектов ввода названы реконструкция и строительство участков дороги М-3 до аэропорта Остафьево и деревни Десна.

2 января мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве за 2017 год построили рекордное число дорог, более 120 км было открыто за минувшие двенадцать месяцев.

Он отметил, что сегодня каждый седьмой километр всех дорог в городе является новым. Кроме того, по его словам, «как минимум треть, а то и половина инженерных сооружений — подземных переходов, тоннелей эстакад» были возведены недавно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 115 км дорог введут в эксплуатацию в Москве в 2018 году
Медведев подписал распоряжение о строительстве дороги в обход Волгограда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017