Транспортную систему «новой Москвы» создадут в течение трех лет

Столичные власти планируют построить за три года в «новой Москве» пять станций метро, 130 км дорог, 27 пешеходных переходов, 38 мостов, тоннелей и эстакад.

Об этом заявил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин во вторник, 9 января.

«На строительство дорог на ближайшие два года дополнительно будут выделены средства в объеме 11 млрд рублей», — цитирует главу ведомства РИАМО.

В числе ключевых объектов ввода названы реконструкция и строительство участков дороги М-3 до аэропорта Остафьево и деревни Десна.

2 января мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве за 2017 год построили рекордное число дорог, более 120 км было открыто за минувшие двенадцать месяцев.

Он отметил, что сегодня каждый седьмой километр всех дорог в городе является новым. Кроме того, по его словам, «как минимум треть, а то и половина инженерных сооружений — подземных переходов, тоннелей эстакад» были возведены недавно.