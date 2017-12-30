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Медведев подписал распоряжение о строительстве дороги в обход Волгограда

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ
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Проект по строительству объездной дороги вокруг Волгограда будет внесен в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

В сопроводительной записке отмечается, что реализация этого проекта позволит полностью вывести из Волгограда транзитный автотранспортный поток, следующий из Москвы, Астраханской области, Калмыкии, Ставропольского края, Дагестана, а также морских портов Каспийского бассейна.

Как отмечается, строительство объездного пути планируется в рамках работ по реконструкции трассы М-6 «Каспий».

Ранее в декабре сообщалось, что Бурятия, Камчатский край и Калужская область получат 2,67 млрд рублей на развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

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