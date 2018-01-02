Рекордное число дорог построили в Москве за 2017 год

В Москве за 2017 год построили рекордное число дорог, более 120 км было открыто за минувшие двенадцать месяцев, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что сегодня каждый седьмой километр всех дорог в городе является новым.

Кроме того, «как минимум треть, а то и половина инженерных сооружений – подземных переходов, тоннелей эстакад» были возведены недавно, рассказал Собянин в интервью телеканалам «Москва 24» и ТВЦ.

По словам градоначальника, развитие автомобильных дорог является главной статьей транспортных расходов Москвы.

Мэр добавил, что в ближайшие три года в российской столице построят не менее 300 км дорог.