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Собянин рассказал о сроках пуска участка Люблинско-Дмитровской линии

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Движение по новому участку Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в течение двух-трех месяцев. Поезда пойдут от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская». Об этом во вторник рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время технического пуска на новом участке метрополитена.

«Сегодня проехали про трем станциям — технический пуск. Основные работы закончены от «Петровско-Разумовской» до «Селигерской». Надеюсь, что в течение двух-трех месяцев здесь уже пойдут пассажирские поезда», — цитирует Собянина НСН.

Продление салатовой ветки подземки коснется шести районов Москвы и приведет к улучшению транспортной ситуации для 0,5 млн жителей столицы, подчеркнул Собянин.

В столице в течение шести лет протянули 114,4 км новых линий метро и открыли 61 станцию.

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