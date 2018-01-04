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Москва стала одним из европейских лидеров в развитии каршеринга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Число операторов «Московского каршеринга» за 2017 год выросло до 12, Москва стала одним из европейских лидеров в развитии этого вида транспорта, заявил глава департамента транспорта Москвы вице-мэр Максим Ликсутов.

«Сейчас в Москве работают 12 компаний, предоставляющих услуги каршеринга, для пользователей доступны 4,35 тыс. машин. Правительство Москвы по поручению мэра будет оказывать поддержку и каршеринговым компаниям, и такси – стимулировать расширение парка», — приводит «РИА Новости» слова Ликсутова.

Он сообщил, что москвичи за год совершили свыше 5 млн поездок, Москва стала одним из лидеров по развитию каршеринга в Европе. Ликсутов также отметил, что в сервисах «Московского каршеринга» уже зарегистрированы свыше 1 млн пользователей, тогда как в конце 2016 года их было менее 300 тыс.

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