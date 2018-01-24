В ГИБДД разъяснили цели новой Стратегии безопасности дорожного движения

Утвержденная правительством РФ Стратегия безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы направлена на повышение безопасности и сохранение жизни и здоровья граждан. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Стратегия была утверждена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 8 января 2018 года. Разрабатывалась она по поручению президента России Владимира Путина.

«При ее подготовке были учтены положения стратегических документов в областях национальной, экономической, общественной, транспортной безопасности, внешней, миграционной политики, а также социально-экономического развития», –– говорится в сообщении ГИБДД.

Также отмечается, что принятие стратегии было необходимо из-за потенциального роста аварийных тенденций на дорогах. С 2018 по 2020 год будет вестись подготовка к введению новых мер безопасности.

«Принятая стратегия ставит задачу создать рамочную основу для организации системной работы по повышению безопасности дорожного движения. С 2021 по 2024 год предполагается реализация комплекса практических мер, оказывающих непосредственное воздействие на безопасность дорожного движения», –– рассказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что реализация стратегии позволит сократить число аварий и дорожно-транспортного травматизма.

22 января Дмитрий Медведев подчеркнул, что количество грузовых и легковых автомобилей на дорогах растет, в связи с чем усложняется дорожная ситуация, и призвал совершенствовать механизмы фиксации ДТП и лучше следить за состоянием дорог.