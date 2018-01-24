Прямой эфир

В ГИБДД разъяснили цели новой Стратегии безопасности дорожного движения

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Утвержденная правительством РФ Стратегия безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы направлена на повышение безопасности и сохранение жизни и здоровья граждан. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Стратегия была утверждена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 8 января 2018 года. Разрабатывалась она по поручению президента России Владимира Путина.

«При ее подготовке были учтены положения стратегических документов в областях национальной, экономической, общественной, транспортной безопасности, внешней, миграционной политики, а также социально-экономического развития», –– говорится в сообщении ГИБДД.

Также отмечается, что принятие стратегии было необходимо из-за потенциального роста аварийных тенденций на дорогах. С 2018 по 2020 год будет вестись подготовка к введению новых мер безопасности.

«Принятая стратегия ставит задачу создать рамочную основу для организации системной работы по повышению безопасности дорожного движения. С 2021 по 2024 год предполагается реализация комплекса практических мер, оказывающих непосредственное воздействие на безопасность дорожного движения», –– рассказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что реализация стратегии позволит сократить число аварий и дорожно-транспортного травматизма.

22 января Дмитрий Медведев подчеркнул, что количество грузовых и легковых автомобилей на дорогах растет, в связи с чем усложняется дорожная ситуация, и призвал совершенствовать механизмы фиксации ДТП и лучше следить за состоянием дорог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин внес изменения в закон «О безопасности дорожного движения»
Центр дорожного движения создадут в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017