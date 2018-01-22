Росавтодор намерен отремонтировать федеральные трассы к концу 2018 года

Все федеральные трассы России планируется полностью отремонтировать к концу 2018 года. Об этом сообщили «Известиям» в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор).

По данным ведомства, на сегодняшний день показатель нормативов составляет 77,5%. Чтобы поддерживать магистрали в хорошем состоянии, ежегодно придется ремонтировать 7–7,5 тыс. км. При этом ремонт не коснется региональных и муниципальных дорог, ситуация с которыми намного хуже. В текущем году Росавтодор намерен довести до нормативного состояния 100% федеральных трасс. Их общая протяженность в России составляет порядка 50 тыс. км.

«Затем для поддержания потребуется ежегодно ремонтировать примерно 15% дорог от общей протяженности федеральной сети. Это примерно 7–7,5 тыс. дорог», — пояснили «Известиям» в агентстве.

Ремонт планируется провести в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», реализация которого началась в прошлом году. Проектом предполагается, что к 2025 году до норматива доведут 85% дорог всех типов (не только федерального, но и регионального, а также местного значения). Однако в проекте пока участвуют 38 городских агломераций (с населением от 500 тыс. человек), 36 регионов — это 50 тыс. км трасс, всего же в России, по информации Росавтодора, 1,5 млн км дорог.

По итогам 2017 года активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) составили список городов с лучшими и худшими дорогами. В числе лучших оказались Тюмень (1-е место), Майкоп (2-е место) и Белгород (3-е место). Самые «убитые» дороги находятся в Махачкале, далее идут Тверь и Орск.

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Все дороги ведут к нормативу