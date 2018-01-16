Прямой эфир

Скворцова назвала главный приоритет для здравоохранения РФ в 2018 году

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основным приоритетом для системы здравоохранения России в 2018 году будет развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на деловом завтраке «Инвестиции в сферу общественного здравоохранения» на Гайдаровском форуме.

«Абсолютным приоритетом текущего года является онкология, онкологические заболевания», — приводит слова министра ТАСС.

По словам Скворцовой, в 2018 году планируется расширить возможности для получения амбулаторной помощи пациентам с онкологией, включая пациентов с паллиативной онкологией. Финансирование сферы предупреждения онкологии и борьбы с ней в 2018 будет увеличено, средства заложены в программе госгарантий, добавила Скворцова.

Глава Минздрава также отметила, что за последние два года число паллиативных центров в РФ увеличилось на 40%, и если ранее остро ощущалась проблема обезболивающих, то год назад она была снята.

Напомним, в конце 2017 года Вероника Скворцова сообщила, что тариф в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) на химиотерапевтическое лечение пациентов с онкологией вырастет в 2018 году на 80%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Минздрава РФ рассказала о снижении потребления алкоголя на 80%
Ученые создали технологию МРТ для диагностики рака почек без биопсии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017