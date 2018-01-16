Скворцова назвала главный приоритет для здравоохранения РФ в 2018 году

Основным приоритетом для системы здравоохранения России в 2018 году будет развитие диагностики и лечения онкологических заболеваний, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на деловом завтраке «Инвестиции в сферу общественного здравоохранения» на Гайдаровском форуме.

«Абсолютным приоритетом текущего года является онкология, онкологические заболевания», — приводит слова министра ТАСС.

По словам Скворцовой, в 2018 году планируется расширить возможности для получения амбулаторной помощи пациентам с онкологией, включая пациентов с паллиативной онкологией. Финансирование сферы предупреждения онкологии и борьбы с ней в 2018 будет увеличено, средства заложены в программе госгарантий, добавила Скворцова.

Глава Минздрава также отметила, что за последние два года число паллиативных центров в РФ увеличилось на 40%, и если ранее остро ощущалась проблема обезболивающих, то год назад она была снята.

Напомним, в конце 2017 года Вероника Скворцова сообщила, что тариф в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) на химиотерапевтическое лечение пациентов с онкологией вырастет в 2018 году на 80%.