Ученые создали технологию МРТ для диагностики рака почек без биопсии

Учёные из Техасского университета в США разработали новую технологию магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая позволит определить состав и агрессивность опухоли почек без биопсии.

Она включает в себя алгоритм, оценивающий массу органа по некоторым специфическим факторам, таким как отсутствие жира в новообразовании и интенсивность сигнала Т2-взвешенного сканирования, пишет The Journal of Urology.

Отмечается, что точность так называемой многопараметрической МРТ составляет 80%.

По словам ученых, технология позволит снизить число процедур по иссечению тканей или подтвердить необходимость биопсии для тех пациентов, кто в противном случае не стал бы её делать.