Глава Минздрава РФ рассказала о снижении потребления алкоголя на 80%

Глава российского здравоохранительного ведомства Вероника Скворцова на деловом завтраке в рамках Гайдаровского форума 2018 года в РАНХиГС отметила, что за последние пять лет в России удалось на 80% снизить потребление алкоголя. Кроме того, число курящих взрослых людей снизилось на 22%.

Скворцова обратила внимание на то, что в течение 5–7 лет благодаря самому продвинутому закону по борьбе с табакокурением в РФ смогли существенно сократить количество приверженцев этой вредной привычки. «Мы смогли снизить буквально за пять лет курение среди взрослых на 22%, среди детей и подростков — в три раза. Пассивное курение снизили в 4,5 раза», — подчеркнула глава Минздрава.

Ранее портал iz.ru сообщал, что правительство России утвердило государственную программу по развитию здравоохранения. Программой планируется увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 76 лет к 2025 году.