Минздраву предложили размещать устрашающие картинки на бутылках с алкоголем
Минздрав России рассмотрит идею о размещении на упаковках алкогольной продукции «отрезвляющих» картинок. Об этом сообщает RT.
Идея разместить иллюстрации о вреде чрезмерного употребления алкоголя принадлежит руководству федерального проекта «Трезвая Россия».
«Сегодня людей практически не информируют о негативных последствиях потребления спиртного. Лишь на этикетке бутылки написано мелким шрифтом: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукции, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах», –– рассказал руководитель проекта Султан Хамзаев.
По словам главы департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олега Салагая, ведомство готово изучить предложение.
«Мы рассмотрим это предложение. Проработаем вместе со специалистами, изучим существующий опыт в других государствах, а также соответствующие научные данные», –– сообщил Салагай.
При этом эксперты отмечают, что предостерегающие картинки вряд ли окажут влияние на взрослых россиян. Однако они могут снизить популярность алкоголя среди молодежи.
В середине ноябре 2017 года в России вступил в силу регламент Таможенного союза на табачную продукцию, который подразумевает выпуск пачек сигарет только с устрашающими изображениями.