Прямой эфир

Минздраву предложили размещать устрашающие картинки на бутылках с алкоголем

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав России рассмотрит идею о размещении на упаковках алкогольной продукции «отрезвляющих» картинок. Об этом сообщает RT.

Идея разместить иллюстрации о вреде чрезмерного употребления алкоголя принадлежит руководству федерального проекта «Трезвая Россия».

«Сегодня людей практически не информируют о негативных последствиях потребления спиртного. Лишь на этикетке бутылки написано мелким шрифтом: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукции, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах», –– рассказал руководитель проекта Султан Хамзаев.

По словам главы департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олега Салагая, ведомство готово изучить предложение.

«Мы рассмотрим это предложение. Проработаем вместе со специалистами, изучим существующий опыт в других государствах, а также соответствующие научные данные», –– сообщил Салагай.

При этом эксперты отмечают, что предостерегающие картинки вряд ли окажут влияние на взрослых россиян. Однако они могут снизить популярность алкоголя среди молодежи.

В середине ноябре 2017 года в России вступил в силу регламент Таможенного союза на табачную продукцию, который подразумевает выпуск пачек сигарет только с устрашающими изображениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин пошутил о недолгом эффекте от алкоголя
На Украине трое подростков отравились алкоголем во время колядования

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017