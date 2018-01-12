Минздраву предложили размещать устрашающие картинки на бутылках с алкоголем

Минздрав России рассмотрит идею о размещении на упаковках алкогольной продукции «отрезвляющих» картинок. Об этом сообщает RT.

Идея разместить иллюстрации о вреде чрезмерного употребления алкоголя принадлежит руководству федерального проекта «Трезвая Россия».

«Сегодня людей практически не информируют о негативных последствиях потребления спиртного. Лишь на этикетке бутылки написано мелким шрифтом: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукции, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах», –– рассказал руководитель проекта Султан Хамзаев.

По словам главы департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олега Салагая, ведомство готово изучить предложение.

«Мы рассмотрим это предложение. Проработаем вместе со специалистами, изучим существующий опыт в других государствах, а также соответствующие научные данные», –– сообщил Салагай.

При этом эксперты отмечают, что предостерегающие картинки вряд ли окажут влияние на взрослых россиян. Однако они могут снизить популярность алкоголя среди молодежи.

В середине ноябре 2017 года в России вступил в силу регламент Таможенного союза на табачную продукцию, который подразумевает выпуск пачек сигарет только с устрашающими изображениями.