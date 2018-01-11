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Путин пошутил о недолгом эффекте от алкоголя

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Президент России Владимир Путин ответил шуткой на просьбу руководителей ведущих российских СМИ разрешить рекламу крепкого алкоголя в период чемпионата мира по футболу. В качестве главного довода российскому лидеру сообщили, что русские люди буквально выросли на алкоголе и ограничивать его рекламу не имеет смысла. 

«Я вырос на молоке на материнском», — ответил Путин. 

Он отметил, что в России уже сделаны послабления — разрешена реклама пива, реклама вин, произведенных из отечественного сырья. 

«Даже хороший качественный алкоголь всё равно на основе спирта. Силу дает на очень короткий промежуток времени, а потом...» — сказал российский лидер, сделав жест рукой и издав характерный звук, означающий падение вниз.

При этом Путин все-таки обещал подумать над предложением, отметив, что доходы от рекламы в России значительно сократились.

«Вы хотите, чтобы во время крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать?» — отметил президент на ремарку о том, что водка — это гордость России и часть ее культуры. 

«Ну, какая гордость? Это не культура. Это, в лучшем случае, субкультура», — в конце разговора сказал глава государства.

Осенью 2017 года Путин поделился секретом, где он находит энергию и силы при столь плотном графике. Глава государства отметил, что в этом ему помогает спорт, который не следует путать со спиртом. 

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