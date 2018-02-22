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Выступление Путина перед Федеральным собранием перенесено в «Манеж»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о переносе выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием из Георгиевского зала в Кремле в ЦВЗ «Манеж». По его словам, состав приглашенных будет расширен.

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«Это будет чуть шире, чем только Федеральное собрание. Это практиковалось и раньше. Второе — для лучшей визуализации, использования инфографики. Будут использованы экраны, которые сложно просто логистически установить в Георгиевском зале Кремля», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что данное послание «является конституционной обязанностью президента», отвечая на вопрос, будет ли оно отличаться от предыдущих.

Напомним, Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием 1 марта. Как ранее заявлял Песков, подготовка к посланию сопряжена с внутренними встречами и совещаниями.

9 февраля президент пообещал затронуть тему улучшения условий для работы бизнеса в России и проблемы отечественной науки.

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