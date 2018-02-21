Президент Сербии передал благодарственное письмо Путину

Президент Сербии Александр Вучич передал письмо для президента РФ Владимира Путина. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым после переговоров на правительственной вилле «Мир».

«Хочу сказать, что я передал министру Сергею Лаврову письмо для президента Путина с благодарностью за всё, что президент Путин сделал для развития добрых двусторонних отношений между Россией и Сербией», — приводит его слова ТАСС.

В ходе той же пресс-конференции Вучич пообещал, что Сербия не будет вводить санкции против России, и выразил надежду, что Европа это поймет.