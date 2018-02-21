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Лавров пошутил о прожорливости журналистов на встрече с Вучичем

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Глава МИД РФ Сергей Лавров начал встречу с президентом Сербии Александром Вучичем с шутки о журналистах.

Об этом сообщает ТАСС.

Толпа представителей СМИ ожидала министра в правительственной вилле «Мир» в Белграде, где должна пройти его встреча с сербским лидером. Увидев их на входе, Лавров с улыбкой спросил у Вучича: «Надеюсь, их кормить не будут? А то они вам бюджет подорвут!»

Как ожидается, по итогам встречи Лавров и Вучич выступят с заявлениями для прессы. После брифинга глава МИД РФ и президент Сербии продолжат беседу за рабочим ужином.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Лавров и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявили о неисчерпаемом потенциале сотрудничества между Москвой и Белградом. Министры подчеркнули, что между двумя странами сохранилась многовековая традиция дружбы и доверия.

Лавров вечером 21 февраля прилетел в Белград из Любляны, где провел переговоры со своим словенским коллегой Карлом Эрьявецем, а также был принят президентом республики Бoрутом Пахором.

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