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Главы МИД РФ и Сербии отметили неисчерпаемый потенциал партнерства стран

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Министры иностранных дел России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич отметили, что у сотрудничества двух стран есть неисчерпаемый потенциал. Такое утверждение приводится в совместной статье глав внешнеполитических ведомств для «Российской газеты».

«Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по дальнейшему раскрытию неисчерпаемого потенциала российско-сербского партнерства. Убеждены, что для их выполнения есть все необходимые предпосылки», — говорится в материале.

Министры также отметили, что между Москвой и Белградом сохранилась многовековая традиция дружбы и доверия, а отличительной чертой отношений двух стран является учет интересов обеих сторон и уважение их выбора.

В феврале Россия и Сербия отмечают 180-летие установления дипотношений. 20 февраля в здании МИД РФ открылась юбилейная выставка. На церемонии присутствовали глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и посол Сербии Славенко Терзич.

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