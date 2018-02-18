Мюнхенские поиски золотой середины

«На край пропасти — и обратно». Такое название доклада, подготовленного в преддверии 54-й Мюнхенской конференции по безопасности, характеризует и дух заявлений, прозвучавших в ходе встречи в баварской столице. Выступающие отмечали, что мир находится на пороге очередного глобального кризиса. Со своей стороны, Москва — а ее на встрече представлял глава МИДа Сергей Лавров — выразила готовность найти выход из этой ситуации, приложив к решению проблем совместные усилия.

На полях Мюнхенской конференции, на которую российская делегация прибыла 16 февраля, российский министр провел более десятка двусторонних встреч. Главной интригой первого дня стали итоги переговоров шефа российской дипломатии с его украинским коллегой Павлом Климкиным. Скрываясь от прессы и отказываясь отвечать на вопросы российских СМИ, глава украинского МИДа выступил против того, чтобы пресса заходила в комнату переговоров даже на минутный протокол. Как рассказал «Известиям» источник в российских дипломатических кругах, главной темой встречи стало предложение президента России Владимира Путина о введении миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса. Высокопоставленный собеседник «Известий» отметил, что скорого прогресса в этом вопросе ждать не стоит, так как Киев не настроен на конструктивный диалог.

— Украина до сих пор не передала нам свои предложения по формату миссии. Без этого и без диалога Киева и Донбасса прогресса быть не может, — подчеркнул он.

Обсуждался на встрече и формат обмена пленными. По словам источника, стороны выступили за скорейшую реализацию второго этапа. При этом российская сторона и в этом вопросе не особо доверяет благим намерениям украинцев. Нет никаких гарантий, что, как и в прошлый раз, они не смогут «вновь выкинуть из уже согласованного списка 70 фамилий».

Не обошлось и без очередного эпатажного поступка со стороны украинских коллег. Так, во время переговоров двух министров в кулуарах встретились посол России в ФРГ Сергей Нечаев и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — стороны пообщались в течение нескольких минут под пристальным вниманием прессы. На следующий день украинская партия выпустила заявление, в котором обвинила Москву в провокации, а российского посла назвала «неизвестным мужчиной». Естественно, российский МИД молчать не стал. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем посте в Facebook обратилась к гражданам Украины: «Ребята-украинцы, пора просыпаться — вас дурят каждый божий день! Не надо любить нас — любите себя и свою страну, не позволяйте себя обманывать и дальше».

Очевидно, украинские страсти уже порядком надоели Западу, поэтому истерию вокруг «провокационной встречи» там не поддержали. Усталость от киевских выходок подтвердилась и во время выступления президента Петра Порошенко, которая прошла хоть и с очередным «привезенным реквизитом» (на этот раз украинский лидер продемонстрировал флаг ЕС), но при пустом зале.

Следующий день в баварской столице был насыщен переговорами с немецкими партнерами. На полях конференции прошла встреча Сергея Лаврова и его коллеги Зигмара Габриэля с представителями бизнеса двух стран. После этого дипломаты продолжили разговор тет-а-тет.

— Состоялся очень сердечный, насыщенный и содержательный разговор, который свидетельствует о следующем: германский бизнес по-прежнему, независимо от политической конъюнктуры, весьма заинтересован в развитии плодотворного сотрудничества с Россией. Они видят в этом значительные преимущества. Санкции, которыми угрожают американские партнеры, немецкий бизнес не пугают. Отдельно был упомянут «Северный поток – 2». Было подтверждено всеми, что это сугубо коммерческий проект, международный. Он имеет общеевропейское измерение и служит энергетической безопасности Европы. Его необходимо реализовывать, — рассказал «Известиям» участвовавший в переговорах Сергей Нечаев.

По его словам, с немецкой стороны было также отмечено, что объем товарооборота, хотя и имеет в последнее время тенденцию к росту на 20%, пока не может удовлетворить наши возможности.

— А страшилки, которые идут из-за океана, здравомыслящих бизнесменов, а уж тем более немецких, не пугают, — заключил дипломат.

Как и бизнес, конструктивной позиции придерживается и Зигмар Габриэль. В начале встречи он высказался за поэтапное снятие антироссийских санкций, а также оценил идею Москвы о «голубых касках» для Украины.

Конструктива при этом не нашлось у партнеров из руководства НАТО. По итогам переговоров Сергея Лаврова и генсека альянса Йена Столтенберга заместитель министра иностранных дел РФ и возглавлявший ранее постпредство страны при НАТО Александр Грушко заявил «Известиям», что блок усиливается против несуществующей угрозы на восточном фланге вместо возобновления прежнего уровня диалога с Москвой.

— Руководитель альянса любит говорить о необходимости деэскалации, необходимости предотвращения опасных военных инцидентов, неправильного прочтения намерений другого, но не делает ничего для того, чтобы восстановить нормальные связи по военной линии. Вот эти проблемы определяют сегодняшнее состояние отношений России и НАТО, — отметил Александр Грушко.

Одновременно с тем, как в Мюнхене более 500 делегатов собрались на конференцию по безопасности, в Берлине проходили ожесточенные дебаты по формированию коалиции во главе с канцлером Ангелой Меркель. Уже 4 марта партия СДПГ должна проголосовать за или против объединения с лидером прошедших выборов ХДС/ХСС. Зигмару Габриэлю даже пришлось экстренно вернуться в столицу 16 февраля и таким образом сорвать наметившуюся встречу в «нормандском формате».

На итоговом выступлении Сергея Лаврова зал, в отличие от доклада украинского лидера, без преувеличения был полон. В своей речи министр вспомнил 1938 год, когда в Мюнхене заключался договор о разделе Чехословакии, ставший прелюдией к началу Второй мировой войны.

— Позднее, на Нюрнбергском процессе, обвиняемые руководители нацистcкой Германии в попытках оправдать Мюнхенский сговор заявляли, что его целью было «вытеснить Россию из Европы», — напомнил он.

Сергей Лавров отметил, что и сейчас растущая роль РФ регулярно подается в негативном ключе, хотя европейские партнеры не раз заявляли о необходимости сильной России. Евросоюз до сих пор не нашел «золотую середину в отношениях с нашей страной».

— Пора перестать пытаться плыть против истории и начать всем вместе работать над обновлением системы международных отношений, — подытожил министр.

Несмотря на то, что о России и ее растущем влиянии говорилось почти в каждом выступлении, но с разными тональностями, стоит отметить смену общего настроя. Слова российского министра были встречены аплодисментами. А европейские партнеры явно готовы к компромиссу после почти четырехлетнего застоя в отношениях.