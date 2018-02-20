Лавров рассказал о вкладе Виталия Чуркина в российскую дипломатию

Глава российского МИДа Сергей Лавров в годовщину смерти постоянного представителя РФ при ООН и в Совбезе ООН Виталия Чуркина рассказал о его вкладе в историю и российскую дипломатию.

По словам министра, он очень тесно общался с Чуркиным, «когда были назначены заместителями министра иностранных дел». Лавров тогда занимался проблематикой ООН и СНГ, а Чуркин курировал европейское направление, сообщает телеканал «Звезда».

«Но, наверное, один из самых ярких эпизодов в его карьере, это когда он был специальным представителем на Балканах и внес огромный вклад в урегулирование кризиса в этом регионе — в достижение Дейтонских соглашений и обеспечение законных прав Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Россия 1».

Глава МИДа также рассказал, что талант Чуркина раскрылся на посту постоянного представителя РФ при ООН. «Его очень любили и до сих пор вспоминают в Нью-Йорке. Это наше дипломатическое наследие», — сказал Лавров.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, накануне своего 65-летия. Пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке он занимал с 8 апреля 2006 года. Экс-постпред США при ООН Пауэр назвала Виталия Чуркина своим другом. Лавров пообещал увековечить память российского дипломата.