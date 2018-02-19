Лавров сообщил о сомнениях РФ в желании США бороться с «Джебхат ан-Нусрой»

У России всё больше фактов, говорящих о том, что США не хотят бороться с террористами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У нас всё больше и больше фактов, которые позволяют усомниться в том, что наши западные коллеги из возглавляемой США коалиции всерьез готовы бороться с «Джебхат ан-Нусрой», несмотря на то что она включена во все резолюции и является по решению Совета Безопасности (ООН) террористической организацией», –– сказал Лавров на открытии конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях».

Он отметил, что боевики не прекращают провокации и обстреливают районы Дамаска.

«Боевики «Джебхат ан-Нусры» не прекращают провокации. Из Восточной Гуты, в частности, обстреливаются жилые кварталы Дамаска, включая российское посольство, российское торгпредство. Тем не менее наши западные партнеры почему-то предпочитают поднимать шум вокруг этих двух районов — Идлиба, Восточная Гута, не называя прямо, что там происходит», –– подчеркнул Лавров.

Также глава российского МИДа призвал США не «играть с огнем в Сирии».