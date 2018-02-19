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Лавров заявил об антироссийских элементах в политике США и ЕС на Балканах

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Фото: ТАСС/Анатолий Струнин
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США и некоторые страны Евросоюза стремятся привнести антироссийские элементы в свою политику на Балканах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сербскому информагентству Бета.

«Упомяну, что в отличие от такой открытой линии, нацеленной на взаимодействие со странами региона и с теми государствами, которые хотят здесь же работать на открытой, конструктивной основе, мы видим попытки тех же США и ЕС привносить антироссийские элементы в своей балканской политике», — сказал министр.

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По его словам, официальные лица РФ никогда не призывали публично не «дружить с кем-то из наших западных коллег», в то время как «Вашингтон и некоторые европейские столицы направляют своих эмиссаров на Балканы ровно с этой целью».

Кроме того, Лавров упомянул требование ЕС к Сербии присоединиться к внешнеполитической линии ЕС в отношении России, включающей в себя «антироссийский компонент».

«Она абсолютно противоречит всем нашим совместным заявлениям, которые принимались после окончания холодной войны о том, что нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Именно это пытаются сделать, <…> стремясь встроить Балканы <…> в политику окружения России военной инфраструктурой Альянса», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что Россия никогда не привносила на Балканы конфронтацию, а наоборот, всегда старалась ее ликвидировать и помочь балканским народам отстаивать свои интересы.

«Выражаем готовность принимать любые решения с учетом тех интересов, которые есть у балканских стран, у Европейского союза. Здесь у нас абсолютно открытая повестка дня, нет никаких скрытых замыслов», — заключил глава российского МИДа.

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