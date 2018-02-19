Глава МИД Ирана сравнил действия США в Сирии с одержимостью

США действуют в Сирии как одержимые. С таким заявлением выступил глава МИД Ирана Джавад Зариф.



«В Сирии наблюдается новая волна интервенции со стороны США, которые действуют как одержимые», –– сказал иранский министр в ходе пресс-конференции на открытии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что Россия и Иран стремятся к политическому решению сирийского кризиса.

«Сирия по-прежнему требует политического решения. Иран и Россия стремятся к такому политическому решению, продвигают это решение последние четыре года. Я надеюсь, что наконец-то начинают осознавать эту идею после того, как террористам нанесено мощное поражение. Мы должны начать это политическое решение, но мы видим новую волну оккупации, иностранной интервенции, особенно со стороны США», –– сказал Зариф.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее призвал США «не играть с огнем в Сирии».

«Я еще раз призываю наших американских коллег не играть с огнем и выверять свои шаги исходя не из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а скорее из долгосрочных интересов сирийского народа и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов», –– сказал глава дипведомства.