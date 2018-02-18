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Мистура указал единственный легитимный путь к будущему Сирии

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Переговоры в Женеве под эгидой ООН станут единственным легитимным способом политического урегулирования в Сирии, заявил Стаффан де Мистура.

«Нам необходимо создание конституционного комитета в Женеве. Никто другой не может дать такой легитимности», — подчеркнул спецпредставитель Генсека ООН по Сирии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Мистура отдал должное Конгрессу нацдиалога Сирии для урегулирования кризиса в этой стране и назвал полезными переговоры в Астане.

Однако, по его словам, участникам астанинского процесса нужно заново оценить нынешнюю ситуацию вокруг Сирии, сообщает «Интерфакс».

Как писал портал iz.ru, спецпредставитель Генсека ООН, выступая ранее на сочинском конгрессе, оставил за собой последнее слово в формировании конституционной комиссии Сирии.

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