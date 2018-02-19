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Лавров призвал закрыть созданную США «зону безопасности» в сирийском Эт-Танфе

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Фото: Global Look Prees/Capt. Korey Fratini
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Созданная США «зона безопасности» в районе населенного пункта Эт-Танфа в Сирии должна быть немедленно закрыта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Эта зона должна быть немедленно закрыта, и доступ в этот лагерь беженцев [Эр-Рукбан] для гуманитарных грузов должен быть обеспечен», — сказал Лавров в рамках конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» «Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях».

В гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с ИГ (организация запрещена в РФ). Как заявляла ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва расценивает присутствие сил США в 55-километровой зоне вокруг Эт-Танфы как оккупацию. По ее словам, в данном районе террористы укрываются от преследования правительственных войск.

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