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МИД назвал оккупацией присутствие сил США в районе сирийской Эт-Танфы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Москва расценивает присутствие сил США в районе населенного пункта Эт-Танфа в Сирии как оккупацию, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Продолжается фактически оккупация американскими военными 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфы, ставшей по сути зоной безопасности для недобитых игиловцев (ИГИЛ, организация запрещена в РФ. — iz.ru)», — отметила дипломат.

По ее словам, не менее вызывающие действия американцев наблюдаются в Заевфратье, где они «вступали практически в открытое противостояние с сирийской армией».

Захарова добавила, что, поставляя курдам вооружения через территорию Ирака, США лишний раз провоцируют Турцию.

За время операции в Сирии Пентагон успел организовать военные базы неподалеку от Ракки и Эт-Танфы у границы с Ираком и Иорданией, где американцы обучают боевиков вооруженной оппозиции, пишет «РИА Новости».

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