Лавров сообщил о принятии 12 принципов для Сирии на конгрессе нацдиалога

В ходе конгресса нацдиалога в Сочи представители Сирии подтвердили 12 принципов, на которых будет основываться их государство. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

При этом министр отметил, что Россия обеспокоена попытками расчленить Сирию.

«Мы не можем не наблюдать с тревогой за попытками Сирию расчленить. Такие опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые Соединенные Штаты начинают реализовывать на земле прежде всего к востоку от Евфрата, на обширных территориях между этой рекой и внешними границами Сирии с Ираком и Турцией», — сказал Лавров в ходе Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

Также глава российского МИДа призвал США не играть с огнем в Сирии.

«Я еще раз призываю наших американских коллег не играть с огнем и выверять свои шаги исходя не из немедленных потребностей сегодняшней политической конъюнктуры, а скорее из долгосрочных интересов сирийского народа и всех народов этого региона, включая, конечно же, курдов», –– сказал глава дипведомства.

Конгресс сирийского нацдиалога прошел в Сочи с 29 по 30 января. В нем приняли участие более 1,5 тыс. представителей сирийского общества.