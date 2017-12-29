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Лавров пошутил об отречении японского императора от престола

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пошутил на тему якобы вмешательства РФ в выборы различных стран. 

В программе телеканала НТВ «Международная пилорама» ведущий Тигран Кеосаян напомнил главе ведомства о выборах во Франции и референдуме в Каталонии.

«Вы не всё перечислили, что мы в этом году сотворили: и Швеция, и Дания, Черногория, Македония, Австрия. Пришлось трудиться, это непросто. Из-за этого руки не доходили до других вещей, которые не менее важны, — например, культурные связи с Японией развивать», — ответил Лавров. 

После этого ведущий спросил: «Мы это поправим в следующем году?»

«Уже сейчас поправляем, идет мощный культурный фестиваль в Японии. С большим успехом. Здесь можно не беспокоиться. Императора японского снять не получается. Через два года только. Мы всё делали, чтобы это было поскорее. Но на два года он выпросил. Но надеемся», — ответил министр.

Сейчас в США ведутся три параллельных расследования о якобы влиянии России на президентские выборы в стране в 2016 году. На данный момент среди фигурантов расследований — бывший советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, экс-советник избирательного штаба Джордж Пападопулос и бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт. Трамп ранее заявлял, что расследование выставляет Америку в «неприглядном свете». Москва неоднократно отвергала все обвинения во влиянии на американские выборы.

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