Россия готова выступить посредником на переговорах Сербии и Косово

Москва готова выступить в качестве посредника на расширенных переговорах между властями Сербии и Косово. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Республики Сербия Александром Вучичем.

Он пояснил, что Москва будет полагаться на мнение Белграда в вопросе расширения состава посредников при переговорах, если с такой инициативой выступит албанская сторона.

«Если будет сочтено, что в случае приглашения США можно будет пригласить и РФ для обеспечения всеобъемлющего подхода к посредничеству, мы, безусловно, не останемся в стороне», — приводит ТАСС слова министра.

Глава российской дипломатии также выразил обеспокоенность в связи с отсутствием реакции Евросоюза на заявление Тираны о создании великой Албании.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить антироссийские санкции и заявил, что Белград никогда не будет выступать против Москвы.