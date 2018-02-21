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Россия готова выступить посредником на переговорах Сербии и Косово

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Москва готова выступить в качестве посредника на расширенных переговорах между властями Сербии и Косово. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Республики Сербия Александром Вучичем.

Он пояснил, что Москва будет полагаться на мнение Белграда в вопросе расширения состава посредников при переговорах, если с такой инициативой выступит албанская сторона.

«Если будет сочтено, что в случае приглашения США можно будет пригласить и РФ для обеспечения всеобъемлющего подхода к посредничеству, мы, безусловно, не останемся в стороне», — приводит ТАСС слова министра.

Глава российской дипломатии также выразил обеспокоенность в связи с отсутствием реакции Евросоюза на заявление Тираны о создании великой Албании.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал не вводить антироссийские санкции и заявил, что Белград никогда не будет выступать против Москвы.

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