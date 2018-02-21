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Вучич заявил о готовности Сербии и в будущем покупать газ из РФ

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна надеется и в будущем покупать российский газ. Речь идет и о приобретении природного газа из России через «Турецкий поток».

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что об этом Вучич заявил в среду на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после переговоров на правительственной вилле «Мир».

После брифинга глава МИД РФ и президент Сербии продолжат беседу за рабочим ужином.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявили о неисчерпаемом потенциале сотрудничества между Москвой и Белградом. 

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