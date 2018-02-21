Прямой эфир

Президент Сербии пообещал не вводить санкции против России

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что страна не будет вводить санкции против России. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после переговоров на правительственной вилле «Мир».

«Сербия не будет менять свою политику в отношении России», — цитирует сербского лидера ТАСС.

Вучич также отметил, что Сербия никогда не выступала и не будет выступать против России.

«Мы надеемся, что в Европе это поймут», — отметил он. 

Ранее сообщалось, что Лавров начал данную встречу с шутки о прожорливых журналистах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вучич заявил о готовности Сербии и в будущем покупать газ из РФ
Лавров пошутил о прожорливости журналистов на встрече с Вучичем

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017