Президент Сербии пообещал не вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что страна не будет вводить санкции против России. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после переговоров на правительственной вилле «Мир».

«Сербия не будет менять свою политику в отношении России», — цитирует сербского лидера ТАСС.

Вучич также отметил, что Сербия никогда не выступала и не будет выступать против России.

«Мы надеемся, что в Европе это поймут», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Лавров начал данную встречу с шутки о прожорливых журналистах.