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Песков прокомментировал подписание Киевом закона о реинтеграции Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Закон о реинтеграции Донбасса не способствует выполнению Минских соглашений, есть опасения, что он может спровоцировать «горячие головы» в Киеве на возвращение к силовому варианту решения конфликта.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Недавний закон, который был подписан президентом (Украины), он, к большому сожалению, в минимальной степени может способствовать реализации Минских договоренностей, если не сказать большего», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что у экспертов существует опасение, «что этот закон провоцирует «горячие головы» в Киеве на возвращение к силовому варианту урегулирования на юго-востоке, что имело бы непоправимые последствия».

По словам пресс-секретаря президента РФ, эта тема с учетом состоявшихся контактов министров иностранных дел России и Украины стала поводом для обмена мнениями на прошедшем 20 февраля совещании Владимира Путина с членами Совбеза России.

«Кроме этого, актуальной остается тема продолжения процесса обмена удерживаемыми лицами, того процесса, который был инициирован и начат в канун нового года», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что в целом ситуация «продолжает вызывать существенную обеспокоенность».

Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке страны.

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