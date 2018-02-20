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В ДНР прокомментировали подписание закона о реинтеграции Донбасса

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак/Пресс-служба президента Украины
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Закон о реинтеграции Донбасса, подписанный 20 февраля президентом Украины Петром Порошенко, говорит о желании Киева решить конфликт исключительно силой. Об этом сообщила и. о. министра иностранных дел провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

«Этот нормативный акт является ничем иным, как попыткой правового оправдания использования армии против народа Донбасса в прошлом и для развязывания полномасштабных военных действий в будущем», — цитирует ее слова ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

Никонорова отметила, что закон легализует насилие и лишает Донбасс мирного плана урегулирования конфликта.

Ранее Порошенко заявил, что документ «существенно усиливает правовую базу использования ВСУ и других силовых подразделений». Закон вступает в силу в день его опубликования.

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