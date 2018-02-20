Порошенко обсудил с Меркель возможность ввода миротворцев в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудил возможность введения миротворческой миссии ООН в Донбасс. Стороны также договорились о продолжении контактов.

Речь идет в том числе о взаимодействии в «нормандском формате», а также по вопросам освобождения пленных в Донбассе и работы Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Порошенко.

«Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились продолжить поддерживать контакты по всем вышеупомянутым вопросам, в том числе в «нормандском формате», — говорится в сообщении по итогам разговора.

Ранее в феврале руководитель специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Эртурул Апакан призвал защитить гражданское население Донбасса, проживающее рядом с линией соприкосновения.