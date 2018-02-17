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Порошенко обсудил ситуацию в Донбассе с шефом Пентагона

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alexander Pohl
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Президент Украины Петр Порошенко и глава Пентагона Джеймс Мэттис обсудили ситуацию в Донбассе. 

Стороны «выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися попытками России и поддерживаемых ею боевиков подорвать мирный процесс», говорится в официальном сообщении пресс-службы главы украинского государства.

«Последние решения Вашингтона являются сигналом агрессору против любых его намерений эскалации ситуации в Донбассе, которая при условии имеющихся в Украине новых оборонных возможностей в разы увеличит цену такой вероятной агрессии», — отмечается в документе.

Военное приложение
Для чего Киеву понадобился закон о реинтеграции Донбасса 

Кроме того, на встрече обсуждалась «необходимость размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе в соответствии с принципами ООН и целями минского процесса».

Джеймс Мэттис «подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов Америки делу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», утверждает пресс-служба.

Напомним, Верховная рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором». Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины. При этом в тексте не упоминаются Минские соглашения. 

Закон еще не вступил в силу, поскольку его не подписал президент Украины. Тем не менее секретарь СНБО Александр Турчинов уже заявлял, что принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса допускает возможность «вооруженного освобождения» неподконтрольных Киеву территорий.

В декабре 2017 года в Госдепартаменте США официально подтвердили намерения поставлять Киеву вооружение. В январе Петр Порошенко заявил, что страна намерена получить летальное оружие из США уже в текущем году. Он пояснял, что его используют для «защиты украинских воинов и мирного населения».

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