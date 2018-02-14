Спецпредставитель ОБСЕ назвал цель ввода в Донбасс миротворцев ООН

Целью ввода миротворцев ООН в Донбасс должна стать реализация Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины, сообщил в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

«Главное, когда будет такая миссия ООН, чтобы ее цель была — именно воплощение Минских соглашений», — приводит слова Сайдика «РИА Новости».

Он добавил, что корректировка Минских соглашений по Донбассу является нецелесообразной из-за обсуждения темы миротворческой миссии.

«Слишком рано об этом говорить. Пока есть только предложение РФ, проект резолюции, мы больше ничего не знаем. Есть просто проект», — сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Как сообщал портал iz.ru, накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Петром Порошенко также отметили безальтернативность Минских соглашений и необходимость их выполнения.