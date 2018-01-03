Глава МИД Украины заявил об отсутствии перемирия в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об отсутствии «реального» перемирия в Донбассе.

На пресс-конференции по итогам встречи со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем в Киеве, глава украинского МИД рассказал, что за последние дни на юго-востоке страны произошло более 60 обстрелов, треть из которых якобы из запрещенного оружия.

По мнению Климкина, ОБСЕ не в состоянии контролировать эскалацию конфликта в Донбассе, а вывод российских военных из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) является «провокационным шагом».

Во время переговоров стороны обсудили также инициативу президента России Владимира Путина о миротворческом контингенте ООН для охраны миссии наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, которая должна быть размещена на линии соприкосновения сторон конфликта.

Глава МИД Германии отметил, что миссия должна быть введена на всю территорию востока Украины, а не только на линию соприкосновения с целью охраны наблюдателей, сообщает ТАСС.

Он добавил, что ФРГ будет продвигать в Совете безопасности ООН именно эту идею.

В декабре 2017 года на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин отметил, что Москва не против того, чтобы поставить Донбасс под международный контроль, однако Киев должен договариваться об этом напрямую с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).