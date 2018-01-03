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МИД ФРГ заявил об актуальности и опасности конфликта в Донбассе

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Фото: Global Look Press/Pavlo Bagmut
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Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия не считает конфликт на востоке Украины замороженным.

«Для нас конфликт не заморожен и не забыт, он актуален и очень опасен», — приводит его слова пресс-служба министерства. 

В то же время министр назвал «знаком надежды» последний обмен пленных в Донбассе и соглашение о перемирии в период праздничных дней.

Габриэль 3-4 января посетит Киев, откуда отправится на линию разграничения под Мариуполем. Там он проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным и представителями миссии ОБСЕ.

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