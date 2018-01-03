Глава МИД Германии посетит Донбасс

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в среду, 3 января, проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Киеве. Главы двух внешнеполитических ведомств посетят линию соприкосновения в Донбассе, передает во вторник пресс-служба МИД Украины.

«3-4 января глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль осуществит рабочий визит в Украину. В МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и ФРГ. Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ вместе с Францией в рамках "нормандского формата"», — говорится в сообщении украинского ведомства в Facebook.

По информации пресс-службы, в рамках переговоров министры двух стран обсудят совместные шаги по восстановлению территориальной целостности Украины, а также «освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах».