Клинцевич назвал показательной просьбу ФРГ и Франции вернуться в СЦКК

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия может вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

По его словам, российские офицеры должны там не просто значиться, а определять работу наряду со всеми другими его участниками.

«Речь идет о превращении этого центра в реальный действующий инструмент контроля за ситуацией в Донбассе», — сказал Клинцевич «РИА Новости».

Клинцевич подчеркнул, что требование немецкой и французской сторон о российском участии в работе СЦКК «весьма показательно».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали возвращения российских офицеров. С аналогичной просьбой к РФ обратился МИД Польши.

Напомним, российские офицеры СЦКК покинули территорию Донбасса 19 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что работа российских наблюдателей стала невозможной из-за позиции украинской стороны.