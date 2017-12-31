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МИД ФРГ заявил о заинтересованности Европы в улучшении отношений США и РФ

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Фото: TASS/DPA/Bernd von Jutrczenka
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Европа должна быть заинтересована в улучшении отношений Москвы и Вашингтона и приложить для этого усилия. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

«Именно мы в Европе должны быть заинтересованы в том, чтобы отношения между США и Россией стали лучше. В конце концов только США и Россия — при поддержке Китая — могут предотвратить распространение атомного оружия», –– рассказал министр в интервью газете Funke.

Также Габриэль отметил, что европейские страны должны приложить усилия и способствовать улучшению отношений РФ и США.

«Если отношения между Вашингтоном и Москвой останутся такими же плохими, как сейчас, то другие страны этим воспользуются. Именно поэтому наши усилия вновь сблизить американцев и русских столь велики», — сказал министр.

Также политик высказался о ситуации вокруг КНДР. Габриэль отметил, что нельзя допустить военного решения конфликта.

«Это стоило бы огромного количества человеческих жизней, –– сказал Габриэль, добавив, что и игнорировать действия Пхеньяна нельзя. –– Другие страны тоже последуют примеру Северной Кореи».

В начале декабря Габриэль призвал пересмотреть политику Германии и всего Евросоюза в отношении Вашингтона. По его мнению, президент США Дональд Трамп слабо соответствует роли глобальной политической силы.

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