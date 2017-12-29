Германский суд отправил 96-летнего сотрудника Аушвица в тюрьму

96-летний Оскар Гренинг, в 1944 году служивший в концлагере Аушвиц (Освенцим), ближайшие четыре года проведет в тюрьме. Жалобу его адвокатов отклонил Федеральный конституционный суд (ФКС) ФРГ. Обвиняемый просил об отсрочке исполнения приговора по состоянию здоровья.

На сайте судебной инстанции сообщается, что жалоба осужденного не принята к рассмотрению, сообщает ТАСС.

К тюремному сроку Гренинга приговорил в 2015 году суд в городе Люнебург, его признали виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тыс. заключенных Освенцима.

Суд в ходе рассмотрения дела установил, что Гренинг добровольно поступил на службу в ряды «Ваффен-СС», в Освенциме он изымал у прибывавших в концлагерь заключенных личные вещи, деньги подсчитывал и направлял в Главное административно-хозяйственное управление СС в Берлине.

В октябре участковый суд в Берлине приговорил 88-летнюю жительницу Германии Урсулу Хавербек к шести месяцам тюрьмы за отрицание холокоста.