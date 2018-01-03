На Украине назвали сроки окончания войны в Донбассе

Угрозы большой войны в Донбассе нет, и конфликт может закончиться раньше, чем через 25 лет. Такую точку зрения высказал представитель Украины в трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

«На мой взгляд, никакой угрозы большой войны нет. Я думаю, что может быть ситуация урегулирована в Донбассе и значительно раньше», — отметил Марчук.

Он подчеркнул, что конфликт в Донбассе нельзя сравнивать с затяжными конфликтами в Северной Ирландии, Колумбии, Палестине, поскольку там были другие составляющие, передает «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

При этом Марчук не исключил, что противостояние в Донбассе завершится не в пользу Украины.

В 2014 году жители Луганской и Донецкой областей объявили о создании народных республик. После этого Киев начал военную операцию против народа Донбасса, который отказался признавать новые украинские власти.