В МИД РФ обвинили Украину в выталкивании Донбасса из состава страны

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что власти Украины сами выталкивают Донбасс из состава страны.

«Вместо реинтеграции региона в общее политико-экономическое пространство украинское руководство собственными руками фактически выталкивает юго-восток из состава страны», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Как напомнил Карасин, Киев не гнушается и откровенно жестокими методами — «от прекращения социальных и пенсионных выплат, отключения водоснабжения, электроэнергии и вплоть до попыток изолировать Донбасс путем введения чуть ли не его тотальной блокады».

По словам замглавы МИДа, «делается всё это с одной целью — спровоцировать массовое недовольство и заставить регион капитулировать, не считаясь с мнением большинства его населения, которое не хочет мириться с политикой Киева».

Карасин подчеркнул, что, согласно Минским соглашениям, Донбассу должен быть предоставлен особый статус в составе Украины.

Ранее замглавы Карасин заявил, что поставки Киеву американского и канадского оружия разожгут конфликт в Донбассе.

«Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают ящик Пандоры»и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его», — сказал он.