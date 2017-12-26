Россия разочарована решением США поставлять оружие на Украину

Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что Москва крайне разочарована решением Вашингтона выдать лицензию одной из компаний на поставку Украине крупнокалиберных снайперских винтовок. По его словам, это путь к войне, а не к миру.

«Таким способом вашингтонские «ястребы» пытаются, как они считают, поднять для России цену конфликта в Донбассе. Это весьма ущербная и опасная логика», — заявил Карасин в интервью «РИА Новости».

Он также отметил, что поставки разожгут конфликт в Донбассе, а также будут способствовать втягиванию в него представителей других государств.

«США и Канада открывают ящик Пандоры и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его», — сказал Карасин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США выдали лицензию на поставку Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1.