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Россия разочарована решением США поставлять оружие на Украину

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что Москва крайне разочарована решением Вашингтона выдать лицензию одной из компаний на поставку Украине крупнокалиберных снайперских винтовок. По его словам, это путь к войне, а не к миру.

«Таким способом вашингтонские «ястребы» пытаются, как они считают, поднять для России цену конфликта в Донбассе. Это весьма ущербная и опасная логика», — заявил Карасин в интервью «РИА Новости». 

Он также отметил, что поставки разожгут конфликт в Донбассе, а также будут способствовать втягиванию в него представителей других государств.

«США и Канада открывают ящик Пандоры и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его», — сказал Карасин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США выдали лицензию на поставку Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1.

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