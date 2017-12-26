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Замглавы МИД РФ заявил о присутствии на Украине сотен натовских инструкторов

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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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Несколько сотен американских, канадских и других натовских военных инструкторов действуют на территории Украины.

Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам, сейчас «среди украинцев отношение к событиям в Донбассе, да и ко всем прибывшим в страну «солдатам удачи» уже далеко не однозначное».

Замминистра также отметил, что поставки Киеву американского и канадского оружия разожгут конфликт в Донбассе.

Ранее Канада включила Украину в список стран, в которые канадским заводам разрешено продавать оружие. Кроме того, сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия.

«Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают «ящик Пандоры» и, по сути, втягиваются во внутриукраинский конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его», — сказал Карасин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Госдепартамента США о поставках летального оружия на Украину может обострить ситуацию в Донбассе.

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